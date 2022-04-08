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Три человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Биробиджане

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Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на улице Советской в Биробиджане. Три человека получили травмы.

По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Subaru Forester с признаками алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной Toyota Cresta. Травмы получили водитель Subaru и два пассажира Toyota, в том числе 17-летний подросток. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

По факту ДТП проводится проверка.

За минувшие сутки в Еврейской автономной области выявлено 68 нарушений правил дорожного движения. Один водитель отказался от медосвидетельствования. Трое водителей отстранены от управления транспортными средствами.

6 апреля в Псковской области два человека получили травмы при опрокидывании легковой машины. 35-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением.

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