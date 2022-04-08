Спасатели обнаружили экипаж упавшего в Ленинградской области МиГ-31

Экипаж потерпевшего крушение в Ленинградской области истребителя МиГ-31 обнаружен. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«Сейчас проводится спасательная операция. Экипаж обнаружен. Все живы, здоровы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в пятницу в ЗВО сообщили, что этот истребитель потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

К месту происшествия были направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы. По предварительной информации, самолет потерпел крушение в безлюдном месте, а причиной аварии могла стать техническая неисправность МиГ-31.

24 февраля стало известно, что самолет Ан-26 ВКС России при выполнении планового полета по перевозке военного имущества потерпел крушение в Воронежской области. В результате авиакатастрофы экипаж воздушного судна погиб. По предварительной информации ЗВО, причиной аварии мог стать отказ техники.