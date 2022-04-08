Экономист прокомментировал сообщения о росте цен на продовольствие в мире

Продовольственная самообеспеченность и локализация производства продуктов питания в России в следующие пять лет точно вырастут. Правильность стратегии по импортзамещению будет становиться все очевидней по мере развития продовольственного кризиса в мире. Об этом заявил «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, комментируя сообщения о том, что мировые цены на базовые продовольственные товары достигли самого высокого уровня за всю историю.

Ранее в этот же день Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обнародовала индекс продовольственных цен, согласно которому мировые цены базового продовольствия достигли самых высоких значений за всю историю в результате воздействия ситуации на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел. В марте этого года индекс цен ФАО достиг отметки 159,3, что на 12,6 процентных пункта выше, чем в феврале, а в феврале этот показатель достиг самого высокого уровня с введения индекса в 1990 году.

Отмечалось, что индекс цен на зерновые в марте вырос на 17,1 процентных пункта по сравнению с февралем из-за повышения цен на пшеницу и всё крупное зерно. Мировые цены на пшеницу за месяц выросли на 19,7 процентных пунктов. До рекордных показателей выросли цены и на кукурузу, ячмень, и сорго. Индекс цен на растительные масла увеличился на 23,2 процентных пункта.

Гойхман отметил, что России сейчас очень важно сделать шаги к импортозамещению производства семян, племенного скота, яйца и других критически важных сельхозтоваров. Он также призвал не забывать и про развитие внутреннего спроса, отметив, что только сильный внутренний рынок может обеспечить российским производителям продовольствия стабильный и уверенный рост.

Экономист отметил, что у россиян есть «печальный опыт».

«Дело в том, что и российский бизнес, и российские потребители, пережив за 20 лет 4 кризиса (1998, 2008, 2014, 2020) приобрели валютный рефлекс — скачок курса доллара США — скачок инфляции — гонка потребителей с бизнесом за возможность купить по старым ценам. Во всех четырех предыдущих кризисах эта логика срабатывала, потому что курс рубля уже не возвращался к докризисным уровням. А в 2022 году мы видим совершенно новую ситуацию: после 50-процентного падения в начале марта рубль полностью отыграл все потери к началу апреля», — рассказал он.

В результате, по словам Гойхмана, и у граждан, и у бизнеса ступор, потому что формальной причины для столь сильного повышения цен уже нет, потребители это понимают и не покупают. Однако приобретенный валютный рефлекс бизнеса продолжает удерживать его от снижения цен, констатировал специалист.

Он полагает, что способ разрешения этой проблемы должно подсказать государство, а ФАС России необходимо вместе с крупными ритейлерами и производителями по каждой группе товаров определить реальное увеличение себестоимости производства и реализации товаров с февраля этого года.

После чего, по словам экономиста, ФАС должна обязать предпринимателей «схлопнуть спред» между реальным увеличением себестоимости и представлениями бизнеса об этом увеличении. Он подчеркнул, что для бизнеса, потребителей и государства это пойдет только на пользу, потому что возврат цен к «более адекватным уровням» уберет ступор, повысит потребительскую активность и экономика быстрее адаптируется к новым условиям.

Гойхман добавил, что по опыту предыдущего санационного кризиса 2014–2015-х годов можно говорить о том, что инфляция сейчас достигнет своего пика в апреле — максимум в мае, после чего на три–четыре месяца застынет и к концу года вернется к 12–15%.

«Для реализации такого сценария очень важно сохранить стабильность курса рубля в диапазоне 80–90 за доллар США — это ключевой элемент в текущей антиинфляционной повестке», — заключил эксперт.

В январе в ФАО ООН сообщали, что по итогам 2021 года цены на продовольствие в мире выросли на 28,1%. Это стало самым масштабным подорожанием за последние годы. Рост цен связали с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «Омикрон» для международного спроса, с повышением общих для производителей издержек, в том числе на энергоносители и перевозку, локальным неурожаем пшеницы и централизованными закупками в резервы.