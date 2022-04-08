Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 17% годовых

Совет директоров Банка России принял решение с 11 апреля снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17% годовых. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

Регулятор утверждает, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

«Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля», — говорится в сообщении.

Следующее собрание, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, запланировано на 29 апреля.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал «Известиям», что решение ЦБ снизить ключевую ставку до 17% годовых — вполне назревший шаг. Он подчеркнул, что даже если бы регулятор срезал ставку до 15%, рынок нормально бы это воспринял. Эксперт также считает, что экономика сейчас не в том состоянии, чтобы держать ставки «столь высокими», как было до понижения — 20%.

28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20%.

Такое решение Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

С 24 февраля США и страны ЕС ввели несколько пакетов санкции, направленных, в частности, против компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Вслед за Штатами санкции против российских банков ввели и другие страны.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.