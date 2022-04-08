Лавров призвал отказаться от расчета товарооборота с Арменией в долларах

Товарооборот России и Армении лучше «считать в других валютах», а не в долларах. Об этом 8 апреля заявил в ходе пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«В прошлом году товарооборот составил более $2,6 млрд. Надо, наверное, уже в других валютах считать, но мы с вами договоримся потом», — сказал Лавров.

Как добавил министр, Москва готова содействовать мирным переговорам между Ереваном и Баку.

«Мы подчеркнули важность неукоснительного выполнения договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года и от 11 января и 26 ноября прошлого года», — сказал Лавров.

Кроме того, Россия надеется на скорейшее начало работы комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

31 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном обстановку в Карабахе. Стороны договорились о продолжении контактов.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.