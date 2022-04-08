В ДНР назвали число пострадавших в результате удара по Краматорску

Около 100 человек пострадали в результате удара украинских силовиков ракетным комплексом «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Об этом 8 апреля сообщает представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«На данный момент есть информация, что <...> порядка 100 [человек] получили ранения», — сказал он в эфире «Россия-1».

Ранее в этот день Басурин сообщил, что в результате удара погибло порядка 30 человек. Он также назвал обстрел города провокацией украинских силовиков, которая была направлена на то, чтобы выдать случившееся за действия российских военных.

Для этого украинская сторона специально написала на ракете на русском языке «Это за детей». Однако, как подчеркнул Басурин, тактическая ракета «Точка-У» не числится на вооружении республик Донбасса и российской армии.

Удар «Точкой-У» по Краматорску украинские военные нанесли 8 апреля. В результате обломки ракеты упали рядом с вокзалом. Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением.

В Минобороны России опровергли причастность российской армии к обстрелу, назвав такие заявления провокацией.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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