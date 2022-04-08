Русла рек расчистят до конца 2024 года в Сочи

Власти Сочи намерены выполнить расчистку ряда рек. Министерству природных ресурсов Краснодарского края поручено найти необходимо финансирование, а также рассмотреть возможность привлечения организаций для выполнения работ.

Всего на территории Сочи расположено свыше 130 водных объектов общей протяженностью более 2,8 тыс. км. Угрозу во время паводков и обильных осадков создают 36 рек. Ранее региональное минприроды и администрация Сочи провели обследование 15 русел рек. За счет федерального бюджета расчистка ведется на реках Аше и Псезуапсе. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia. В 2023–2024 годы работы проведут на реках Цусхвадж, Хоста, а также ручье Белом.

«Кроме того, до конца 2024 года должны выполнить расчистку ряда рек в муниципалитете. Но для проведения этих работ доведенных лимитов недостаточно. Поэтому министерству природных ресурсов поручение —найти дополнительное краевое и федеральное финансирование, рассмотреть возможность привлечения сторонних организаций. Это напрямую касается безопасности и жизни людей», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

В конце марта в Хабаровском крае расчистили и углубили русла рек Тумнин и Худями. Это позволит защитить от подтоплений при паводке национальное село Уська-Орочская.