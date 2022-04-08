Голикова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России

В настоящее время в России отмечается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 8 апреля в ходе встречи с волонтерами в рамках акции «Мы вместе» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«К счастью, сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение, но ковид по-прежнему с нами», — сказала она.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о поступлении в оборот назальной вакцины от коронавируса.

7 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у России есть все возможности для минимизации рисков новой волны COVID-19 при грамотном поведении населения и приверженности к профилактическим мерам. По его словам, для минимизации риска заболеть инфекцией необходимо соблюдать все рекомендации медиков.

5 апреля Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе молнупиравира. Показанием к применению препарата является лечение коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения у взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания.

1 апреля ведомство зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса. В этот же день появилась инструкция по применению препарата. Назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, следует вводить в один носовой ход на вдохе.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.