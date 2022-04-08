Строительство новой ветклиники завершат в Ульяновске на средства гранта

В Ульяновске в 2022 году намерены открыть ветеринарную клинику, которая объединится с самым крупным приютом для безнадзорных животных. Об этом 8 апреля сообщает ulpravda.ru.

Ульяновская благотворительная организация по защите животных «Подарок судьбы» выиграла президентский грант на развитие гражданского общества. До конца июня на выделенные средства планируют завершить строительство ветклиники и закупить оборудование.

В здании уже смонтировали теплый пол и систему отопления, завершили внутреннюю отделку помещений. Осталось выполнить электромонтажные и другие виды работ.

Часть гранта также направят на стерилизацию 300 безнадзорных кошек, обитающих во дворах многоквартирных домов. Работы пройдут в период с 1 июля по 31 декабря, к ним планируют привлечь 50 волонтеров.

Проект носит название «Кошкин дом». На базе ветклиники будет проходить массовая стерилизация и лечение животных. Со временем авторы проекта ожидают увеличение числа желающих взять питомца из приюта.