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Социологи сообщили о росте рейтинга президента РФ Путина

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За минувшую неделю в России выросло число россиян, одобряющих деятельность президента страны Владимира Путина. Это следует из данных Фонда Общественного Мнения (ФОМ), опубликованных 8 апреля на сайте.

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Так, если 27 февраля работу главы государства одобряли 79% граждан страны, то по состоянию на 3 апреля рейтинг вырос до 82%.

Кроме того, россияне стали больше доверять главе государства. За ту же неделю уровень доверия к политику вырос с 77% до 79%.

Опрос проводился социологами с 1 по 3 апреля в 53 регионах страны. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ является брендом страны, по его словам, об этом говорит уровень поддержки главы государства россиянами. Как он отметил, Путин черпает силы из поддержки граждан, что помогает ему принимать решительные меры.

1 апреля были опубликованы результаты опроса ВЦИОМа, которые показали уверенно возросший уровень доверия главе российского государства. За неделю с 21 по 27 марта 2022 года показатель одобрения деятельности президента на его посту составил 79,0% (прибавив +1,1 пункта по сравнению с предыдущим). А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину лично положительно ответил 81% респондентов (+0,4 пункта за неделю).

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

На фоне роста обстрелов со стороны ВСУ власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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