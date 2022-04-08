Сильные дожди прогнозируют в Хабаровском крае

Синоптики предупредили жителей Хабаровского края о неустойчивом характере погоды. В регионе ожидаются сильный дождь и мокрый снег.

По словам начальника отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галины Брынцевой, в течение дня 9 апреля вероятны легкие осадки, на севере Хабаровского края выпадет снег. Небольшие осадки также возможны 10 апреля, ветер усилится до 9–14 м/с. Об этом сообщает ИА AmurMedia. На юге регионе ночью ожидается –3…+2 градуса, днем +7…+12 градусов. На остальной части региона ночью будет –5…–12 градусов, днем до +7 градусов.

На следующей неделе в регионе ожидаются сильные дожди в южных районах. В центре и на севере Хабаровского края выпадет мокрый снег. Ветер усилится до 15–22 м/с. Неустойчивая погода будет сохраняться в течение всей следующей недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России спрогнозировал сложные погодные условия в ряде регионов страны. Дожди и усиление ветра возможны в Калининградской области, Республике Алтай и в Краснодарском крае.