В ЕК заявили о создании платформы для совместных закупок газа странами Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) вместе со странами-членами Евросоюза создала платформу для совместных закупок газа и водорода. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу, 8 апреля.

«С целью получения энергетических поставок по приемлемым ценам в текущей геополитической обстановке и снижения зависимости от российского газа Еврокомиссия создала со странами ЕС платформу для совместных закупок газа, сжиженного природного газа и водорода», — отмечается в сообщении.

Указывалось, что первая виртуальная встреча участников состоялась накануне.

Также 8 апреля Евросоюз принял пятый пакет ограничений против РФ, введя в том числе запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии. Помимо этого, санкции предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в РФ, запрет на экспорт, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд.

Кроме того, ЕС расширил санкционный список, в который добавили 217 физических и 18 юридических лиц, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР.

Ряд стран Запада ввел антироссийские санкции и заявил о запрете импорта российских энергоресурсов, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

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