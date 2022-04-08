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Госдума снизит налоги на интеллектуальную собственность

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возвращении льготы по налогу на прибыль в отношении результатов интеллектуальной деятельности (РИД), например брендов, технологий, изобретений, баз данных. Соответствующий документ опубликован на сайте ГД.

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Согласно тексту, бизнес сможет не учитывать при определении базы налога на прибыль доходы в виде таких прав, выявленных компаниями при инвентаризации своего имущества и имущественных прав.

Срок действия льготы — 2022–2024 годы для крупных компаний, 2022–2026 годы для малых и средних.

При этом, льгота будет действовать в отношении РИД, созданных начиная с 2021 года.

По словам старшего юриста Versus.legal Сергея Ковалькова, в случае принятия данного закона у бизнеса появится стимул провести инвентаризацию и поставить на баланс объекты интеллектуальной собственности, так как до введения льготы по налогу на прибыль, компании обязаны уплачивать 20% налог на прибыль, если они проведут инвентаризацию и выявят объекты интеллектуальной собственности, чтобы учесть их на балансе.

Таким образом, законопроект повысит инвестиционную привлекательность бизнеса, особенно IT компаний, поскольку они смогут оформить в бухгалтерском учете свои программные продукты и увеличить объем свои активов, уточнил он «Известиям».

Ранее, 29 марта, правительство РФ сообщило, что молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года, а также специалисты со стажем менее года могут получить отсрочку от армии, если они окончили высшее учебное заведение за год до назначения на должность.

Кроме того, 26 марта Минцифры сообщили, что IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет могут получить в России льготную ипотеку. Как отметил глава министерства Максут Шадаев, для получения ипотеки специалисты должны иметь доход от 200 тыс. рублей в месяц при условии проживания в городах-миллионниках. Для работающих в регионах сумма дохода для получения льготной ипотеки определена в 150 тыс. рублей.

Ранее, 16 марта, сообщалось, что «Деловая Россия» предложила Минцифры значительно расширить круг IT-компаний, которые могут претендовать на антикризисную поддержку государства. Бизнес-объединение предложило предоставлять льготы компаниям, 20% выручки которых приходится на продажу софта, зарегистрированного в Роспатенте или едином реестре отечественного ПО.

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