Около 13,6 млрд направят на дорожные работы в Амурской области

Дорожный фонд Амурской области в 2022 году составил 13,6 млрд рублей. Почти половина суммы пойдет на строительство моста через реку Зею в Благовещенске и реконструкцию трассы Благовещенск — Свободный.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина, 6,7 млрд рублей в дорожном фонде региона — это средства из федерального бюджета, остальные средства поступили из областного бюджета. Об этом пишет ИА PriamurMedia. На текущий момент ведется заключение контрактов на выполнение работ.

На ремонт региональных дорог направят 2,5 млрд рублей. Работы проведут на 120 км гравийных дорог и 57 км асфальтовых дорог. В последние два года в Амурской области в два раза увеличили финансирование на содержание региональных трасс, стоимость работ на 1 км составляет 195 тыс. рублей. По словам Зеленина, этой суммы недостаточно из-за накопленных недоделок. Исходя из возможностей бюджета на дорожную деятельность 40 муниципалитетов выделено 1,2 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подтвержден план ремонта 16 объектов общей протяженностью 52 км.