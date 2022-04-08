Реконструкцию улицы Комсомольской в Уфе завершат к июлю

В Уфе до конца июня планируют завершить реконструкцию улицы Комсомольской. Новую дату окончания работ сообщили в мэрии города.

По данным властей, реконструировать данный участок изначально планировалось за три года. Перечень необходимых работ гораздо шире, чем при ремонте, и включает строительство ливневки, изменение параметров автомобильной дороги, вынос и переустановку инженерных сетей и многое другое.

Реконструкция улицы Комсомольской стартовала в сентябре 2019 года. Как отмечает «МедиаКорСеть», в сентябре 2021-го экс-мэр Уфы Сергей Греков признал, что с ремонтом затянули. Причиной, по его словам, стал выявленный «колоссальный пласт проблем».

Греков тогда объяснил, что власти намеревались провести эксперимент с шириной дороги, который бы позволил снизить скорость потока и выделить полосу для общественного транспорта. Однако в сентябре вскрылись недочеты, делавшие движение автотранспорта небезопасным.