Глава Ясиноватой рассказал о целенаправленных ударах ВСУ по соцобъектам

Глава администрации города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике Дмитрий Шевченко рассказал корреспонденту телеканала «Известия», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают социальные объекты.

«Особенности этих суток заключаются в том, что больше половины прилетов — это в социальный сектор. У нас разбита детская поликлиника, разбиты школы, разбиты детские сады, сегодня разбита администрация. То есть в целом можно сказать, что бьют целенаправленно по социальным объектам», — заявил Шевченко в пятницу, 8 апреля.

Кроме того, он добавил, что последние дни обстрелы стали практически беспрерывными.

«Также сейчас происходит тактика следующая: разбивается дом, выходят коммунальщики, чтобы сделать ремонт, и прилет опять же туда же. Бог бережет, на данный момент у нас погибших нет, но, к сожалению, за эти сутки у нас четверо раненых. И, зачастую, все тяжелые, это всё мирные жители», — заключил глава Ясиноватой.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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