Опасность схода лавин прогнозируют в районе Сахалинской области

Лавинную опасность прогнозируют в ближайшие дни в Смирныховском районе Сахалинской области. Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать осторожность.

По данным противолавинного центра Сахалинского УГМС, в одном муниципалитете лавины возможны с 9 по 11 апреля. На остальной части Сахалина не лавиноопасно, возможен сход одиночных лавин. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Специалисты напоминают, что при попадании в снежную лавину основной задачей является защита дыхательных путей от снежной пыли. Для этого можно использовать шапку, рукавицы, капюшон или просто ладони. При остановке лавины следует приблизиться к ее поверхности, пока снег не отвердел. В МЧС напоминают, что больше трети людей, попавших в лавину, выбираются самостоятельно.

В начале марта группа туристов попала под лавину в горах Бурятии. Один человек погиб.