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Посольство РФ в Берлине направило ноту из-за акта вандализма на мемориале

Посольство РФ в Берлине направило ноту протеста из-за акта вандализма на мемориале
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Посольство России направило ноту в МИД Германии с требованием исключить возможные акты вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории ФРГ. Об этом заявил посол РФ Сергей Нечаев в пятницу, 8 апреля.

«Прежде всего мы информировали все правоохранительные органы Германии, направили соответствующую ноту в МИД ФРГ. Наши требования совершенно понятные: мы призываем прежде всего немедленно устранить все эти надписи, которые свидетельствуют о русофобском вандализме», — отметил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

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Также он потребовал усилить охрану и исключить впредь подобного рода инциденты. Кроме того, посол России потребовал принять исчерпывающие меры для того, чтобы ничего подобного больше не повторялось.

Ранее в этот день стало известно, что вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине. Его облили красной краской, оставив антироссийские лозунги.

30 марта посольство РФ в Германии также направило ноту протеста в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.

В дипмиссии указали, что данное происшествие рассматривается российской стороной как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Последствия акции были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов.

В посольстве потребовали найти и привлечь виновных к ответственности.

21 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию возмутило осквернение памятника, расположенного в центре Афин. Вандализму подвергся монумент воевавшим за свободу и суверенитет Греции в 1941–1944 годах советским солдатам.

В тот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Афинах.

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