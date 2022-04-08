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ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку до 17,00% годовых

ВТБ снизит ставки по ипотеке

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Банк ВТБ намерен скорректировать ставки по ипотеке после решения ЦБ РФ о снижении ключевую ставку. Об этом в пресс-службе банка сообщили в пятницу, 8 апреля.

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«В связи с решением Банка России установить ключевую ставку на уровне 17% ВТБ готовится улучшить условия по своим ипотечным программам», — говорится в сообщении.

В кредитной организации отметили, что решение о новом уровне ставок по жилищным кредитам будет принято в ближайшее время, передает RT. Ставки будут ниже 20%.

Ранее в этот день Центробанк (ЦБ) РФ сообщил, что с 11 апреля снизит ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых, сообщается на сайте kp.ru.

Следующее собрание, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, запланировано на 29 апреля.

28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20%.

Повышение ставки Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

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