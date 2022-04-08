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Песков назвал блестящим отчет Мишустина в Госдуме

Песков: в Кремле высоко оценивают действия Мишустина в таких непростых условиях
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства, с которым 7 апреля в Госдуме выступил глава кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, российский лидер Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку действиям правительства и председателя в столь непростых условиях.

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«Блестящий был отчет правительства. Президент неоднократно давал весьма положительную оценку в столь непростых условиях, в которых приходится работать нашим нынешним министрам», — подчеркнул пресс-секретарь в беседе с журналистами 8 апреля.

Он уточнил, что под тяжелыми условиями подразумевает пандемию коронавируса и нынешнюю экономическую беспрецедентную войну Запада против России.

«И поэтому, конечно, оценка высокая», — добавил пресс-секретарь.

В ходе выступления в Госдуме Мишустин рассказал о мерах правительства по поддержке экономики и россиян в условиях санкций. В частности, он заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы на фоне нынешней ситуации. Кроме того, будут увеличены минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.

Глава кабмина заверил, что правительство совместно с Госдумой будет оперативно вырабатывать меры поддержки граждан и экономики. По его словам, эффективность подготовки антикризисных мероприятий резко повысилась в условиях пандемии коронавируса от идеи до реализации закона.

Также правительство продолжит развивать социальную поддержку граждан и вырабатывать меры по защите интересов российских потребителей в условиях санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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