Мировые цены на продовольствие достигли рекорда за всю историю

Мировые цены на базовые продовольственные товары достигли самого высокого уровня за всю историю в результате воздействия ситуации на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел. Эта информация следует из Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), обнародованного в пятницу, 8 апреля.

Индекс отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия. Так, в марте индекс ФАО достиг отметки 159,3, что на 12,6 процентных пункта выше, чем в феврале, но уже в феврале этот показатель достиг самого высокого уровня с введения индекса в 1990 году. Мартовский индекс оказался на 33,6% выше, чем он был в марте 2021 года.

Стоит отметить, что индекс ФАО на зерновые в марте этого года вырос на 17,1 процентных пункта по сравнению с февралем. Это «обусловлено значительным повышением цен на пшеницу и всё крупное зерно», отмечается в исследовании. Так, мировые цены на пшеницу за месяц выросли на 19,7 процентных пунктов. До рекордных показателей выросли цены и на кукурузу, ячмень и сорго.

Индекс ФАО на растительные масла вырос на 23,2 процентных пункта. При этом согласно таблице организации по изменению этого индекса, он повысился на 46,9 процентных пункта.

Индекс цен на сахар вырос на 6,7 пункта по сравнению с февралем и более чем на 20 процентных пунктов с марта 2021 года.

Кроме того, индекс цен ФАО на мясо вырос в марте на 4,8 процентных пункта и достиг рекордного высокого уровня. Индекс цен на молочные продукты с февраля повысился на 2,6 процентных пункта, а за год — на 23,6.

В январе в ФАО ООН сообщали, что по итогам 2021 года цены на продовольствие в мире выросли на 28,1%. Подорожание стало самым масштабным за последние годы — увеличилась стоимость всех основных групп сельхозпродукции, а не только зерна и масла. Рост цен связали с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «Омикрон» для международного спроса, а также с повышением общих для производителей издержек, в том числе на энергоносители и перевозку. Также на цены повлияли локальный неурожай пшеницы и централизованные закупки в резервы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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