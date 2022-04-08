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В Кремле прокомментировали голосование по исключению России из СПЧ ООН

Песков: поддержка Венгрией и Сербией исключения РФ из СПЧ ООН является примером принуждения к русофобии
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Поддержка Венгрией и Сербией исключения России из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) является примером принуждения к русофобии. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Это не вопрос того, чтобы понять и простить [дружественные страны, которые все же проголосовали «за»]. Это вопрос понимания той непростой обстановки, того беспрецедентного давления и, я бы сказал, принуждения к русофобии. Всё это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть сколь-нибудь сбалансированную позицию. Мы это понимаем», — заявил журналистам Песков.

7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в СПЧ. В тот же день Россия досрочно вышла из Совета организации. При этом зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что досрочное прекращение членства не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал исключение РФ из СПЧ политическим решением, которое отражает мнение большинства членов организации в отношении спецоперации России в Донбассе. По его словам, такая мера лишает РФ трибуны для выражения своей позиции, однако «ничего непоправимого не произошло».

При этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение России от участия в СПЧ может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Он указал, что Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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