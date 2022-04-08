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Песков исключил причастность ВС России к обстрелу в Краматорске

Песков об обстреле Краматорска: армия России не использует ракеты «Точка-У»
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Российские Вооруженные силы не используют ракеты «Точка-У», кроме того, у них не было задач в Краматорске. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обстрел этого города, который произошел ранее в этот день.

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«Наши Вооруженные силы такой тип ракеты не используют, также никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля призвал общественность ориентироваться на заявление Минобороны РФ, в котором исключается применение этой ракеты со стороны российских военных.

Ранее в этот день украинские военные нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением со стороны украинских военных.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в свою очередь назвал обстрел города провокацией украинских силовиков. Он указал, что Украина попыталась выдать удар за действия российских военных, специально написав на ракете на русском языке «Это за детей». Басурин подчеркнул, что тактическая ракета «Точка-У» не числится на вооружении республик Донбасса и российской армии.

Басурин уточнил, что в результате удара погибло порядка 30 человек.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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