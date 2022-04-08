Пожароопасный сезон объявили в Омской области

Пожароопасный сезон начался в Омской области. Соответствующий приказ опубликовало министерство региональной безопасности.

Согласно документу, пожароопасный сезон вводится с 8 апреля в 17 районах области, а также в Омске. На следующей неделе пожароопасный сезон распространится по всей территории области. Об этом пишет ИА «Омскрегион». Ситуация связана со сходом снежного покрова в лесах и установлением весенней погоды.

В МЧС напоминают, что в связи с наступлением тепла любое возгорание может привести к лесному пожару. Жителей региона просят быть осторожными при посещении лесов и соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, запрещено сжигание сухой растительности и мусора.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области пожароопасный сезон начнется 25 апреля.