В Болгарии заявили об отсутствии планов высылать посла России

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова не будет выслана из страны, так как это может привести к полному разрыву отношений с Россией. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр Кирил Петков, комментируя возможные действия Софии в отношении российского посла.

Он напомнил, что София уже выслала из страны 10 российских дипломатов, сделала послу РФ несколько замечаний и вызвала своего посла из России для консультаций.

Следующий шаг — объявление посла персоной нон грата, но это приведет к полному разрыву отношений.

«Суть в том, что, например, наш корабль сейчас в Мариуполе — его безопасность зависит от российской стороны. Таким образом, эти решения должны приниматься очень тщательно», — сказал болгарский премьер в эфире телеканала BNT..

6 апреля стало известно, что правительство Болгарии обсуждает предложение депутатов выслать российского посла. На этом настаивает болгарская фракция «Демократическая Болгария».

4 апреля первый секретарь посольства РФ в Софии, которого власти Болгарии объявили персоной нон грата, покинул страну. Перед этим болгарская прокуратура уведомила министра иностранных дел страны Теодору Генчовскую о якобы разведывательной деятельности, в которой, замешан российский дипломатический работник. При этом никаких доказательств представлено не было.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства РФ.

8 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила Митрофанова, формулировка причины высылки обычная для Запада — «деятельность, несовместимая с их статусом». Российские дипломаты покинули страну.