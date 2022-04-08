Более 40 новых остановочных павильонов установят в Твери

В Твери в этом году планируют установить 43 новых остановочных павильона. Об этом сообщает отдел информации администрации города.

Павильоны будут трех различных типов. Они появятся на крупных остановках в центре и в отдаленных районах города, пишут «Тверские ведомости».

Так, 23 остановки «Элегант-П» и «Стандарт» установят в местах с большим пассажиропотоком. Длина конструкции составляет 5 м, глубина — от 1,3 м до 1,8 м. Еще 20 павильонов типа «ОП-6» смонтируют на окраинах Твери, где раньше площадок не было.

Контракты на поставку уже заключены. Сотрудники МУП «ЖЭК» должны завершить установку в течение строительного сезона.