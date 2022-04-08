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Стоимость газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. куб. м

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Стоимость газа в Европе утром 8 апреля превысила $1200 за 1 тыс. куб. м. на лондонской бирже ICE.

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Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского газового хаба TTF открыли торговую сессию на отметке $1190. Первый час наблюдалась неуверенная динамика роста стоимости газа. Затем последовало незначительное ускорение. К 12:30 мск цена газа составила €109 за 1 МВт·ч, или $1252 за 1 тыс. куб. м. с учетом текущего курса валют.

Ранее, 6 апреля, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник рассказал об уровне цен на газ на мировых рынках в ближайшее время: по долгосрочным контрактам она составит около $500 за 1 тыс. куб., по спотовым — предположительно, от $900 до $1400, что в 2,5–3 раза больше, чем в предыдущие пять лет.

1 апреля немецкий эксперт Янис Клюге заявил, что Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках. Он предположил, что благодаря заработкам от продажи энергоресурсов Москве удастся компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. В тот же день сообщалось, что что после подписания Путиным указа об оплате российского газа в рублях цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили в моменте до $1481 за 1 тыс. куб. м.

Это решение было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. 17 февраля ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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