Прямой эфир
Общество
Кожный тест на клеточный иммунитет к коронавирусу признали безопасным
Мир
Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске
Общество
Гражданскую панихиду по Жириновскому продлили из-за большого количества людей
Мир
В ЕК заявили о создании платформы для совместных закупок газа странами Евросоюза
Интернет
Госдума снизит налоги на интеллектуальную собственность
Экономика
Минтруд предложил упростить назначение детских выплат для безработных
Экономика
Мировые цены на продовольствие достигли рекорда за всю историю
Мир
В Болгарии заявили об отсутствии планов высылать посла России
Мир
В офисе Зеленского сообщили о получении тяжелого вооружения от Запада
Экономика
Япония объявила о дополнительных санкциях против России 
Мир
Евросоюз расширил черный список в отношении России и Белоруссии

РЖД зафиксирует стоимость билетов на «Сапсаны» на майские праздники

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость билетов на «Сапсан» с отправлением в майские праздничные дни будет зафиксирована. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба холдинга.

«Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», планирующие поездку 1 и 9 мая, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам», — уточнили в РЖД.

Падение режима: как вернуться в рабочее состояние
Врачи рассказали, как преодолеть стресс в первые дни после каникул

Условия будут распространяться на поезда, курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

Билет из Санкт-Петербурга в Москву будет стоить от 1988 рублей, из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород — от 2715 рублей, из Нижнего Новгорода в Москву — от 1138 рублей.

В 2022 году майские праздники отмечаются с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Рабочими будут дни с 4 по 6 мая. По информации Anex Tour, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород и Хакасия входят в число самых популярных направлений на майские праздники. В то же время, туристический оператор Fun & Sun сообщил о высоком спросе на отдых в период праздников. В том числе популярна среди путешественников Анапа.

5 апреля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков озвучил идею о продлении майских праздников с 1 по 10 мая. Он объяснил, что длинные выходные позволят россиянам заготовить продукты на осень и больше времени провести с близкими.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» назвала идею продления праздников несвоевременной. По ее словам, такое решение в условиях экономических санкций может быть неуместным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022