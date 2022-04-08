РЖД зафиксирует стоимость билетов на «Сапсаны» на майские праздники

Стоимость билетов на «Сапсан» с отправлением в майские праздничные дни будет зафиксирована. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба холдинга.

«Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», планирующие поездку 1 и 9 мая, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам», — уточнили в РЖД.

Условия будут распространяться на поезда, курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

Билет из Санкт-Петербурга в Москву будет стоить от 1988 рублей, из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород — от 2715 рублей, из Нижнего Новгорода в Москву — от 1138 рублей.

В 2022 году майские праздники отмечаются с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Рабочими будут дни с 4 по 6 мая. По информации Anex Tour, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород и Хакасия входят в число самых популярных направлений на майские праздники. В то же время, туристический оператор Fun & Sun сообщил о высоком спросе на отдых в период праздников. В том числе популярна среди путешественников Анапа.

5 апреля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков озвучил идею о продлении майских праздников с 1 по 10 мая. Он объяснил, что длинные выходные позволят россиянам заготовить продукты на осень и больше времени провести с близкими.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» назвала идею продления праздников несвоевременной. По ее словам, такое решение в условиях экономических санкций может быть неуместным.