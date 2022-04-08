Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 17% годовых

Центробанк (ЦБ) РФ с 11 апреля снизит ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба регулятора.

В сообщении ведомства отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

«Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

Следующее собрание, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, запланировано на 29 апреля.

28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20%.

Повышение ставки Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

С 24 февраля США и страны ЕС ввели неколько пакетов санкции на ряд компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк.

Заморожены были резервы ЦБ. С регулятором запретили проводить операции.

Новые санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей республик президент РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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