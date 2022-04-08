Катание на электросамокатах запретили в городских парках Омска

Катание на электросамокатах ограничили в парках Омска. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Городские парки».

Администраторы уточняют, что в парках нет инфраструктуры для электросамокатов, при этом в местах массового пребывания людей оборудованы пешеходные зоны. Ограничения касаются ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ, парка «Советский», сада имени Кирова и сада «Сибирь». Об этом сообщает ИА «Город55».

Отмечается, что в начале апреля в городе появился кикшеринг Woosh. Большая часть электросамокатов находится в Центральном и Кировском округах, также точки аренды есть в Октябрьском и Советском округах.

В Нижнем Новгороде власти приняли решение о снижении максимальной разрешенной скорости движения электросамокатов. В парках и на улицах с большим туристическим потоком нельзя разгоняться более чем до 15 км/ч.