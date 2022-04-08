29 и 30 апреля пройдет IX ММСО 2022
IX Московский международный Салон образования пройдет 29 и 30 апреля в гибридном формате: в здании «Цифрового делового пространства» по адресу: Покровка, д.47, и онлайн-формате на digital-платформе «ММСО.Коннект».
Главная тема ММСО 2022 — «Назад в будущее». Пресс-конференция пройдет в первый день мероприятия.
Форумная часть Салона пройдет 29 и 30 апреля, выставочная перенесена на осень 2022 года. Несмотря на частичную смену формата, ММСО 2022 сохранит остроту, актуальность и объем коммуникации со всеми участниками сферы образования.
Возможно, именно сейчас Салон максимально полно реализует свой коммуникационный потенциал, став точкой опоры и местом встречи для всех участников сферы образования, а также площадкой общественного договора. Особую важность в нынешней ситуации приобретает межведомственная коммуникация между органами исполнительной власти всех уровней.
Максим Казарновский, Директор АНО «ММСО», рассказал подробнее о главной теме Салона: «В известном фильме прошлое и будущее находятся в параллели. И если сквозь призму этой метафоры посмотреть на окружающий нас мир, мы поймем, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно.
В этом году на ММСО будут представлены следующие кластеры и спецпроекты:
- «Общее образование»
Куратор Юрий Ээльмаа, кандидат педагогических наук, методист, автор курсов и книг, куратор платформы «ММСО.Онлайн».
- «Взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики»
Куратор Евгений Сженов, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт НИУ ВШЭ
- «Высшее образование»
Куратор Александр Молчанов, кандидат педагогических наук
- «Госполитика» (программа федеральных органов исполнительной власти)
Куратор Оксана Гончарова, GR-директор ММСО, директор ФГБУК «ВЦХТ», кандидат педагогических наук
- «Дополнительное профессиональное образование»
Куратор Ангелина Золотарева, доктор педагогических наук, профессор Сочинского государственного университета.
- Спецпроект «ММСО. Муниципалитеты»
Куратор Ирина Патронова, ректор «Института развития образования« Орловской области.
- Спецпроект «ММСО. Руководитель образовательной организации»
Куратор Людмила Серикова, проректор Академии социального управления.
- «Дополнительное образование»
Куратор Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ, кандидат психологических наук
- «Дошкольное образование»
Куратор Татьяна Волосовец, кандидат педагогических наук, доцент, куратор дошкольного кластера ММСО, заместитель директора Национального института качества образования.
- «Инклюзия»
Куратор Александр Ездов, директор Школы № 1788, Москва.
- Спецпроект «Частное образование: лучшие практики»
Куратор Денис Кравченко, главный редактор, основатель EdExpert,
шеф-редактор журнала Образовательная политика,
вице-президент АсНООР.
- «Корпуниверситеты и Digital learning»
Куратор Павел Безяев, лидер и основатель сообщества Digital Learning, консультант в сфере цифровых технологий в обучении.
- Спецпроект «Креативные индустрии для образования»
Куратор София Шехавцова, продюсер и выпускающий куратор образовательных программ Practicum by Yandex и Yaizy.
Неделей ранее ММСО 2022 подготовил Манифест неопределенности, в котором сформулированы стратегии поведения и поддержки организаций, педагогов, родителей и детей в нынешней ситуации. Документ призывает к диалогу не когда-то в будущем, а именно сейчас — чтобы найти ответы на острые вопросы и снять нарастающую тревожность и неопределенность. В рамках программы поддержки образовательного сообщества специалисты, представители управленческих и педагогических команд могут задать вопросы, поделиться болями и проблемами, а эксперты — позицией и опытом на платформе «ММСО.Коннект».