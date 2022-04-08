Экономист назвал снижение ЦБ ключевой ставки назревшим решением

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 17,00% годовых — вполне назревший шаг, и даже если бы регулятор срезал ставку до 15%, рынок нормально бы это воспринял. Об этом рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в пятницу, 8 апреля.

«На мой взгляд, это довольно осторожный шаг», — сказал он.

Ранее в этот же день ЦБ сообщил, что с 11 апреля снизит ключевую ставку на 300 б.п., до 17% годовых. Центробанк связал решение с изменениями баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спадом экономической активности и рисками для финансовой стабильности.

Указывалось, что сейчас наблюдается устойчивый приток средств на срочные вклады. В регуляторе считают, что годовая инфляция продолжит увеличиваться, но, согласно данным последних недель, есть замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.

Как отметил Домащенко, экономика сейчас не в том состоянии, чтобы держать ставки «столь высокими», как было до понижения — 20%.

Экономист добавил, что все уровни ставок по кредитам и депозитам теперь «синхронно переставят на 3 п.п. ниже».

Он подчеркнул, что пока действует контроль капитала по трансграничным операциям, базовую ставку можно снижать смелее. Регулятор, по его словам, был вынужден повысить ее из-за паники вкладчиков, но теперь можно снижать, так как вкладчики успокоились. Пока будут двузначные уровни ставок по депозитам, их оттока не будет, заключил специалист.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал решение ЦБ по снижению ставки, с одной стороны, неожиданным, поскольку «многие предполагали», что регулятор дождется официального заседания 29 апреля для снижения ставки, но с другой — вполне закономерным.

«Курс USD/RUB с максимумов упал на 40%. Это существенно снизит инфляционный импульс, что уже наблюдается четыре недели подряд, — индекс потребительских цен падает», — рассказал он.

Карпунин добавил, что «набег на банки» давно завершился, наличные, которые были сняты населением в конце февраля, в «значительной степени» вернулись в банковский сектор. Проблем с ликвидностью для остановки оттока из кредитных организаций нет.

«Облигации заранее закладывали подобное решение (понижение ЦБ ключевой ставки. — Ред.), торгуясь с гораздо более низкими доходностями, так что они могут лишь незначительно подрости», — заявил эксперт.

При этом он считает, что для рубля понижение ставки является негативным фактором, однако на него сейчас в первую очередь влияет торговый профицит: объем продажи экспортной выручки существенно превышает спрос на валюту со стороны импортеров. Для остановки фазы укрепления рубля необходимо смягчать меры валютного контроля, полагает он.

Для российского рынка акций снижение ставки — положительный драйвер, выразил мнение специалист.

«Как минимум радует начало тренда на снижение ставок. Вполне вероятно, что в конце апреля регулятор снизит ставку еще раз, например до 15–16%», — предположил он.

Ставки по депозитам начали снижаться еще до решения ЦБ. С максимальных значений в начале марта у некоторых банков они опустились на 3–5%, рассказал специалист. То есть они уже заложили этот фактор, так как не нуждались в избыточной ликвидности.

В ближайшее время ставки по вкладам продолжат падать вслед за замедлением инфляции. Вероятность этого очень высокая. Поэтому тем, кто хотел открыть депозит, стоит поторопиться, фиксировать ставки, пока их не поменяли в самое ближайшее время.

Ставки по кредитам будут реагировать чуть дольше, но также могут снизиться вслед за ключевой, заключил эксперт.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов выразил мнение, что снижение ставки Центробанка в целом было ожидаемо на фоне укрепления рубля из-за введения контроля за движением капитала, замедления инфляции. Это свидетельствует о частичной нормализации финансовой системы, однако риски все еще сохраняются — новые санкции продолжают вводиться.

Изменение базовой ставки ЦБ повлияет, по его словам, и на ставки по депозитам и кредитам, в том числе и ипотечным, которые снижаются. О снижении ставок по банковским вкладам на фоне укрепления рубля писали накануне и «Известия».

«Изначально высокие депозитные ставки предлагались банками лишь на короткий срок — шесть месяцев. Ставки по депозитам начали снижаться уже во второй половине марта, когда ажиотажный спрос среди населения немного пошел на спад, сейчас тенденция продолжится. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам населения в третьей декаде марта снизилась до 18.58% с предыдущих 19.81% годовых», — рассказал Шатов.

По его словам, средние максимальные процентные ставки по вкладам сейчас такие: на срок до 90 дней — 15,25%; на срок от 91 до 180 дней — 16,83%; на срок от 181 дня до 1 года — 14,49%; на срок свыше одного года — 9,81%. Так как в сложившейся ситуации депозиты — это один из способов защитить рублевые сбережения от инфляции, вероятно, даже снижение ставок не окажет серьезного негативного влияния на спрос, сказал партнер Capital Lab.

Он констатировал, что после резкого повышения ставки ЦБ произошло замедление кредитования и экономическая активность существенно замедлилась.

«Снижение ставки сейчас направлено на то, чтобы оживить ее благодаря тому, что это приведет к снижению ставок по кредитам и росту спроса как со стороны населения так и со стороны предприятий. На наш взгляд, данного снижения ставки недостаточно, чтобы обеспечить серьезные рост кредитования, но в целом положительное влияние произойдет», — заключил специалист.

28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до рекордных 20%. Решение объяснялось возможностью обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.