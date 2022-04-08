Житель Петербурга пострадал при падении в открытый люк

Житель Санкт-Петербурга госпитализирован в тяжелом состоянии после падения в открытый люк. 37-летний мужчина провалился с высоты 3 м.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 7 апреля днем возле дома по улице Бабушкина. Мужчина упал в открытый люк, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб сердца, переломы позвонков и костей таза. Об этом сообщает телеканал «78».

Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу, где врачи провели операцию. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

15 марта в Саратове четырехлетняя девочка, выходя из маршрутки, провалилась в припорошенный снегом открытый люк. Пострадавшая упала в воду. На помощь ребенку бросилась бабушка, пассажиры маршрутки и прохожие помогли обеим выбраться.