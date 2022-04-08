Минобороны рассекретило документы о зверствах украинских националистов

С каждым годом живых свидетелей становится всё меньше. Но документы сохранят факты о всех зверствах. Минобороны публикует третью часть проекта «Архивы помнят всё... ». Ресурс посвящен преступлениям украинских приспешников фашистов, передает телеканал «Известия». Факты охватывают период 1941–1945 годов и послевоенное время. Задокументированы издевательства над населением, пытки красноармейцев, убийства ради грабежей. В методах украинских нацистов с тех пор ничего не изменилось.

«Нередко в своих коварных методах бандиты прибегают к маскировке под военнослужащих Советской Армии. Использование бандитами формы военнослужащих Советской Армии рассчитано не только как удобное средство маскировки, но главным образом бандитами в этом преследуется цель дискредитации Советской Армии в глазах местного населения» — донесение начальника политического управления Прикарпатского военного округа группы войск СССР от 10 декабря 1946 года.

Проект Минобороны служит сохранению исторической памяти.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.