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Политолог оценил данные о готовности Финляндии подать заявку на вступление в НАТО

Политолог Куртов объяснил желание Финляндии подать заявку на вступление в НАТО
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Финляндию в течение долгого времени «обрабатывали» страны-члены Североатлантического альянса с предложением вступить в НАТО. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал «Известиям» политолог Аждар Куртов.

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«И Финляндию, и Швецию в течение длительного периода времени обрабатывали члены НАТО с предложением войти в эту структуру. Другое дело, что Финляндия, в отличие от той же Швеции, придерживалась в отношении РФ весьма умеренной позиции, в частности, в силу и исторических причин», — указал он.

По словам эксперта, экономические обстоятельства также играли свою роль, поскольку взаимовыгодное торговое партнерство приносило Финляндии большие деньги. Однако в настоящее время Финляндия, равно как и Швеция, могут и не устоять перед нажимом со стороны Брюсселя и США, предположил Куртов. Соцопросы и в той и в другой стране показывают поддержку вступления в НАТО больше половины населения, добавил он.

«Наверное, этому способствовала та оголтелая антироссийская пропаганда, которая сейчас развернута во всех странах Запада», — заключил политолог.

Накануне финская газета Iltalehti со ссылкой на Комитет по внешней политике и политике безопасности (TP-UTVA) республики сообщила о том, что Финляндия приняла решение подать заявку на вступление в НАТО процедуру дополнительной регистрации.

По оценкам источников издания, государство сможет принять решение по членству в НАТО еще до конца апреля, а подача заявки состоится в первые две недели мая.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

24 февраля Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

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