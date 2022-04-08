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Цена газа в Европе выросла до $1200 за 1 тыс. куб. м

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Стоимость газа в Европе утром 8 апреля выросла $1,2 тыс. за 1 тыс. куб.м.. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке $1172 и первый час демонстрировали незначительную динамику роста в цене, близкую к нулю по отношению к расчетной стоимости контракта в предыдущий день. Затем этот рост несколько ускорился, по состоянию на 10.00 мск фьючерсы дорожают на 1,4% — до $1195 за 1 тыс. куб.

6 апреля председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник рассказал об уровне цен на газ на мировых рынках в ближайшее время: по долгосрочным контрактам она составит около $500 за 1 тыс. куб., по спотовым — предположительно, от $900 до $1400, что в 2,5–3 раза больше, чем в предыдущие пять лет.

1 апреля немецкий эксперт Янис Клюге заявил, что Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках. Он предположил, что благодаря заработкам от продажи энергоресурсов Москве удастся компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

Это решение было принято в качестве ответа на введение антироссийских санкций странами Запада после того как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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