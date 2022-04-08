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ФАС проверит ценообразование «Мираторга»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку в отношении российского производителя мяса «Мираторг». Об этом сообщается на сайте службы в пятницу, 8 апреля.

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Отмечается, что ФАС изучит цепочку поставок и оценит ценообразование на продукцию компании.

«Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — уточнили антимонопольщики.

В конце марта ФАС начала проверки крупнейших дистрибуторов сахара «Скайфуд», ТД «Невская бакалея», «Дары полей», «Пангея» и «Сударушка» из-за роста цен, а также сокращения количества этого продукта в торговых сетях.

Служба предупреждала, что в случае наличия в действиях проверяемых нарушения закона о защите конкуренции, возбудит антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

Законодательство не запрещает предприятиям менять собственную ценовую политику с учетом рыночной ситуации. Но согласно закону «О защите конкуренции» запрещены соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен.

Цены и спрос на товары росли на фоне вводимых рядом стран новых санкций против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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