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МИД России вызвал посла Польши

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Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского 8 апреля вызвали в МИД России. Об этом сообщает пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

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В беседе с порталом tvp.info он уточнил, что дополнительная информация появится позже.

29 марта посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что дипломатические отношения между Россией и Польшей сохраняются формально, но их наполнение стремится к нулю. Днем ранее 45 российских дипломатов, высланных из Польши, покинули территорию республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша занимается разрушением отношений с РФ, о чем также свидетельствуют заявления Варшавы о намерении выслать российского посла. По ее мнению, объяснить подобные заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми собственными проблемами.

5 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. По его словам, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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