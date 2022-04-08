Следы бурого медведя обнаружили в Московской области

Жители Московской области обнаружили следы бурого медведя в Шатурском городском округе. Охотоведы предполагают, что речь идет о взрослом самце.

По мнению специалистов, животное проснулось из-за сырости. Медведь мог покинуть берлогу, когда его убежище подтопило талой водой.

«Медведи просыпаются голодными. Им нужно что-то поесть. Идеальный корм — это падаль. Сейчас животное будет ее искать. Когда появится трава, медведь будет ее щипать. Это всеядный зверь. Любые молодые побеги для него тоже еда», — цитирует председателя Шатурского охотничьего хозяйства Василия Тарасова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Фотографии следов медведя на снегу уже появились в социальных сетях. Жители Шатуры опасаются встречи с хищником. Однако охотоведы отмечают, что медведи обычно ведут ночной образ жизни и предпочитают держаться подальше от людей.

5 апреля сообщалось о выходе из спячки первых медведей в Ленинградской области. Следы животного обнаружили в Волосовском районе.