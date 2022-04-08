Автозимник закроют между Якутией и Иркутской областью

С 9 апреля в Якутии закрывают грунтовый автозимник федеральной дороги А-331 «Вилюй». Он соединял территорию республики с Иркутской областью.

Автозимник закрывается на участке от села Таас-Юрях до поселка Верхнемарково. Об этом пишет ИА SakhaNews. Дорожники рекомендуют пользователям дороги заняться передислокацией техники, которая находится на автозимнике.

Кроме того, с 8 апреля до 30 т снижается грузоподъемность ледовых переправ через реки Вилюй и Алдан в Якутии. Движение по переправам будет закрыто с 15 апреля.

5 апреля в республике закрыли ледовую переправу через реку Нюю в Ленском районе. На поверхности льда появилась вода.