Прямой эфир
Мир
Цена газа в Европе выросла до $1200 за 1 тыс. куб. м
Мир
Евросоюз принял пятый блок санкций против России
Общество
Вильфанд спрогнозировал неспокойную погоду в ряде регионов
Экономика
ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку до 17,00% годовых
Мир
В ДНР заявили о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске
Мир
Киев объявил о планах национализировать всю собственность России на Украине
Мир
Лукашенко пообещал РФ поддержку от Белоруссии при любых трудностях
Культура
ЕК разрешила передачу России участвовавших в европейских выставках экспонатов
Мир
МИД РФ анонсировал ответ на высылку восьми дипломатов из Японии
Мир
Макрон назвал диалог с Путиным своим долгом
Экономика
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют

Автозимник закроют между Якутией и Иркутской областью

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 9 апреля в Якутии закрывают грунтовый автозимник федеральной дороги А-331 «Вилюй». Он соединял территорию республики с Иркутской областью.

Автозимник закрывается на участке от села Таас-Юрях до поселка Верхнемарково. Об этом пишет ИА SakhaNews. Дорожники рекомендуют пользователям дороги заняться передислокацией техники, которая находится на автозимнике.

Кроме того, с 8 апреля до 30 т снижается грузоподъемность ледовых переправ через реки Вилюй и Алдан в Якутии. Движение по переправам будет закрыто с 15 апреля.

5 апреля в республике закрыли ледовую переправу через реку Нюю в Ленском районе. На поверхности льда появилась вода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022