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Политолог объяснил решение Сербии поддержать исключение РФ из СПЧ ООН

Политолог Куртов объяснил решение Сербии поддержать исключение России из СПЧ ООН
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Сербские власти решили пожертвовать малым, чтобы смягчить давление на себя. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал «Известиям» политолог Аждар Куртов, комментируя поддержку Сербией исключения России из Совета ООН по права человека.

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«Сербские власти расценили ситуацию следующим образом: Совет по правам человека не является какой-то ведущей структурой ООН, его действия за последние годы имели ярко выраженный конъюнктурный характер, как и вся проблематика прав человека, которая используется на Западе в строго определенных целях, не замечая, что называется, бревна в своем глазу. Поэтому, вероятно, сербское руководство решило пожертвовать малым, чтобы смягчить давление на себя», — пояснил он.

Также эксперт напомнил, что Сербия в своей внешней политике не отказывается от стремления войти в Евросоюз, поэтому здесь идет «размен фигур», чтобы серьезно не испортить отношения и с Россией, и с Соединенными Штатами.

Накануне сербский лидер Александр Вучич объяснил поддержку исключения России из Совета западным давлением и шантажом. По его словам, речь идет об исключении Белграда из пакета санкций на нефть, поскольку Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС).

При этом глава государства указал на то, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций.

О том, что Россия досрочно вышла из СПЧ ООН 7 апреля, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Геннадий Кузьмин после принятия Генассамблеей решения о приостановке членства РФ в совете.

«За» проголосовали 93 делегаций, «против» выступили 24, воздержались 58. Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего «за» или «против» проголосовали 117 делегаций.

Как заявил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, это решение политическое и отражает мнение большинства его членов в отношении спецоперации России в Донбассе. Он подчеркнул, что «ничего непоправимого не произошло». По его мнению, СПЧ — не Совет Безопасности ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.

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