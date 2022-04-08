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Пострадавшие при взрыве в Нижневартовске рабочие находятся в реанимации

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Пятеро рабочих, которые пострадали в результате взрыва газа на канализационной насосной станции в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, находятся в реанимации. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО в пятницу, 8 апреля.

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«Состояние четырех пострадавших тяжелое и одного — крайне тяжелое. Все находятся в отделении реанимации», — заявили в ведомстве ТАСС.

В настоящее время проводятся противошоковые и диагностические мероприятия для стабилизации состояния пострадавших, передает RT.

Взрыв газового баллона произошел в 11:22 по местному времени (09:22 мск), пишет REGNUM.

По данным «Известий», ЧП произошо в грабельном отделении насосной станции, расположенном в подвальном помещении на площади 15 кв. м. Предположительно, в баллоне находилась газовоздушная смесь. Из здания эвакуировали 10 человек.

Пятерых рабочих госпитализировали в больницу с ожогами. У четырех диагностировали ожоги 2-й степени, пятый рабочий находится в тяжелом состоянии.

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