Потепление до +20 градусов прогнозируют в Приморском крае

Синоптики прогнозируют летнее потепление в выходные в Приморском крае. Температура поднимется до +20 градусов.

Согласно прогнозам, в течение суток 9 апреля почти по всей территории Приморья температура будет выше 0 градусов даже в ночные часы. Днем столбики термометров поднимутся до +12…+20 градусов. Об этом пишет Vostokmedia.

Ночью и днем 10 апреля температурный фон во внутренних районах Приморья не изменится, однако в прибрежной зоне может похолодать до +10 градусов. Во Владивостоке похолодает до +9 градусов.

В Примгидромете отмечают, что 11 апреля температура может вырасти до +23 градусов, а 12 апреля жители Приморья ощутят влияние циклона. В регионе пройдут осадки, а температура понизится до +3…+9 градусов. Почти во всех районах ожидается сильный ветер.