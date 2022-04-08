Путин простился с Жириновским

Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Церемония проходит 8 апреля в Колонном зале Доме союзов. Глава государства положил букет цветов на постамент, постоял у гроба, после чего перекрестился.

Ранее в этот день в храме Христа Спасителя состоялось отпевание политика, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время прощального слова он отметил, что Жириновский всегда говорил, что думает, без всяких компромиссов, а также внес важный вклад в политическую жизнь современной России.

На отпевание пришли родные и близкие Жириновского, коллеги по партии, парламентарии и другие государственные деятели. У храма стояло много людей с цветами, все они пришли проститься с председателем политсилы.

Похоронят Жириновского на Новодевичьем кладбище.

Политик скончался 6 апреля после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в больнице в Москве с коронавирусом. Медики диагностировали у него обширное поражение легких — 75%.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе Путин. Российский лидер отметил, что основатель ЛДПР внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства. Также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Жириновского пророком и подчеркнул, что его дело будет жить вечно.

Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, председатель партии Либерально-демократической партии России, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ всех созывов, глава фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года. С 1996 по 2008 год политик был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году основатель ЛДПР получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».