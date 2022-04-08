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Минфин США исключил из санкций против РФ телекоммуникационное и интернет-оборудование

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина вывело из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование. Это следует из генеральной лицензии, опубликованной на сайте ведомства 7 апреля.

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Решение коснется всех нужных для получения или передачи телекоммуникаций операций. Также разрешен «экспорт или реэкспорт, продажа или поставки прямо или косвенно из Соединенных Штатов или американскими лицами, где бы те ни находились, в Российскую Федерацию» услуг, программного обеспечения, аппаратного обеспечения или технологий для обмена сообщениями через интернет.

Речь идет мессенджерах, программах для видеоконференций и чатов, о сервисах электронной почты, социальных сетях, программах для обмена информацией, для просмотра веб-страниц, а также о приложениях для ведения блога, о хостинге и регистрации доменов.

7 апреля Белый дом расширил санкции в отношении российских организаций и физических лиц. Ограничения затронули 29 российских структур и восемь физлиц.

6 апреля Вашингтон ввел запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

Антироссийские санкции США, введенные после начала Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса, затронули поставки американских технологий. Экспортный регулятор BIS откажет экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей.

При этом Вашингтон сделал исключение для гаджетов. Компьютеры, модемы, мобильные телефоны, цифровые камеры по-прежнему могут поставляться в Россию из США для использования обычными потребителями.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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