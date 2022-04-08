МИД РФ анонсировал ответ на высылку восьми дипломатов из Японии

Россия ответит на решение Токио выслать восемь российских дипломатов, заявила 8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала она ТАСС.

Ранее в пятницу Япония объявила персонами нон грата восемь сотрудников российских дипведомств. О сроках исполнения и причинах данного решения японская сторона не сообщила.

Также 8 апреля о возможной высылке из Японии российских дипломатов сообщали местные СМИ со ссылкой на источник в правительстве. По их данным, решение связано с событиями украинском городе Буча.

При этом японская газета Sankei Shimbun подчеркнула, что Токио опасается высылать российских дипломатов из-за зеркальных мер Москвы. У Японии есть опасения, что сокращение числа дипломатов в России помешает работе консульских служб на благо граждан Японии.

7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве. Днем ранее она назвала высылку российских дипломатов из европейских стран информационно-политической атакой на Россию.

Ранее, 5 апреля, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. По его словам, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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