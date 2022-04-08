Пять рабочих пострадали при взрыве газового баллона в Нижневартовске

Пять человек пострадали при взрыве газового баллона на канализационной насосной станции в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в пятницу, 8 апреля, в экстренных службах города.

«Произошел взрыв газовоздушной смеси в здании канализационной насосной станции на улице 60 лет Октября», — говорится в сообщении.

По данным «Известий», ЧП произошо в грабельном отделении насосной станции, расположенном в подвальном помещении на площади 15 кв. м. Предположительно, в баллоне находилась газовоздушная смесь. Из здания эвакуировали 10 человек. Пятерых рабочих госпитализировали в больницу с ожогами. У четырех диагностировали ожоги 2-й степени, пятый рабочий находится в тяжелом состоянии.

На месте сейчас находятся полиция, МЧС и ГОиЧС.

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