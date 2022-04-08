Отделения дневного пребывания пожилых людей открывают в Тамбове

В Тамбове после снятия ограничений по коронавирусу вновь открылись отделения дневного пребывания пожилых людей. Они созданы на базе Геронтологического центра и районных центров социальных услуг.

С 11 апреля подобные отделения откроются в центрах социальных услуг Мичуринска, Мичуринского района, а также Уварово и Уваровского района.

Постояльцам таких центров специалисты помогают восстановить бытовые навыки, утраченные во время болезней, учат обращаться с компьютером и знакомят с информационными технологиями. Кроме того, при работе с пожилыми людьми эксперты используют технологии восстановления памяти, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».