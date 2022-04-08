СМИ сообщили о возможной высылке российских дипломатов из Японии

Япония рассматривает вопрос о возможности высылки российских дипломатов из страны из-за событий в Буче, сообщает в пятницу, 8 апреля, Fuji TV со ссылкой на источник в правительстве.

По информации телеканала, японские власти могут выслать несколько российских дипломатов в ближайшее время. Их точное число не приводится.

Как рассказал источник, позиция Японии, которая до сих очень осторожно относилась к таким мерам, пошатнулась после событий в Буче.

Отмечается, что о высылке дипломатов уже сегодня может объявить премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции, на которой он намерен рассказать о новых санкциях против России.

Власти Японии, в частности, намерены постепенно снижать импорт российского угля и в итоге полностью от него отказаться.

Украинская сторона 2 и 3 апреля начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

В Пентагоне 4 апреля отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылку российских дипломатов, в том числе на фоне событий в Буче, можно расценивать как информационно-политическую атаку на Россию и на такие действия последует жесткий ответ.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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