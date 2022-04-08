Годовалая девочка отравилась угарным газом в Казани

В Казани годовалая девочка отравилась угарным газом. Ее госпитализировали. Состояние ребенка не угрожает его жизни — врачи диагностировали отравление легкой степени тяжести.

ИА «Татар-иформ» со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану пишет, что инцидент произошел в квартире дома на улице Голубятникова. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Башкирии правоохранительные органы проводят проверку после гибели двух мужчин в селе санатория Алкино. По предварительной версии, причиной гибели стало отравление угарным газом.